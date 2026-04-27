Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества

Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Источник: РБК

До этого Чайка был заместителем руководителя ведомства. Главой Россотрудничества прежде был Евгений Примаков, отдельным указом Путин освободил его от должности.

Игорь Чайка является сыном полпреда президента в СКФО Юрия Чайки. С 2013 по 2015 год был советником губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В 2017 году вошел в координационный совет общероссийской общественной организации «Деловая Россия», был бизнес-послом в Молдавии и Приднестровье. Ранее Игорь Чайка владел оператором по обращению с отходами «Хартия». Осенью 2022 года передал бизнес в доверительное управление на фоне включения в санкционный список США. Весной 2023 года он также попал под санкции ЕС с формулировкой «за дестабилизацию Молдавии». Чайка занял пост замглавы Россотрудничества 10 марта 2025 года.

Примаков — внук экс-премьера России Евгения Примакова (1998−1999). Родился в апреле 1976 года в Москве, окончил Российский государственный гуманитарный университет (1999). Более 20 лет работал журналистом, освещал военные конфликты, возглавлял ближневосточные бюро НТВ и «Первого канала», работал в структурах ООН (2011−2014). В 2018—2020 годах был депутатом Государственной думы VII созыва.

Является действительным государственным советником Российской Федерации I класса. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018). В феврале 2026-го Путин также наградил его орденом Почета.

Материал дополняется.

