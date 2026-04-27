Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества

До этого Чайка был заместителем руководителя ведомства. Главой Россотрудничества прежде был Евгений Примаков, отдельным указом Путин освободил его от должности.
Игорь Чайка является сыном полпреда президента в СКФО Юрия Чайки. С 2013 по 2015 год был советником губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В 2017 году вошел в координационный совет общероссийской общественной организации «Деловая Россия», был бизнес-послом в Молдавии и Приднестровье. Ранее Игорь Чайка владел оператором по обращению с отходами «Хартия». Осенью 2022 года передал бизнес в доверительное управление на фоне включения в санкционный список США. Весной 2023 года он также попал под санкции ЕС с формулировкой «за дестабилизацию Молдавии». Чайка занял пост замглавы Россотрудничества 10 марта 2025 года.
Примаков — внук экс-премьера России Евгения Примакова (1998−1999). Родился в апреле 1976 года в Москве, окончил Российский государственный гуманитарный университет (1999). Более 20 лет работал журналистом, освещал военные конфликты, возглавлял ближневосточные бюро НТВ и «Первого канала», работал в структурах ООН (2011−2014). В 2018—2020 годах был депутатом Государственной думы VII созыва.
Является действительным государственным советником Российской Федерации I класса. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018). В феврале 2026-го Путин также наградил его орденом Почета.
