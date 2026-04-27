Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества

Игорь Чайка является сыном полпреда президента в СКФО Юрия Чайки. С 2013 по 2015 год был советником губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В 2017 году вошел в координационный совет общероссийской общественной организации «Деловая Россия», был бизнес-послом в Молдавии и Приднестровье. Ранее Игорь Чайка владел оператором по обращению с отходами «Хартия». Осенью 2022 года передал бизнес в доверительное управление на фоне включения в санкционный список США. Весной 2023 года он также попал под санкции ЕС с формулировкой «за дестабилизацию Молдавии». Чайка занял пост замглавы Россотрудничества 10 марта 2025 года.