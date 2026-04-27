Близкий к Орбану миллиардер попросил у новых властей Венгрии помощи

Венгерский миллиардер Лоринц Месарош, близкий к уходящему премьеру Виктору Орбану, обратился к новому правительству с просьбой о помощи из-за ущерба, нанесенного его бизнес-империи на фоне резкого падения стоимости акций Opus Nyrt, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Месарош направил письмо будущему главе правительства Петеру Мадьяру с целью «предоставить точную информацию и урегулировать напряженную ситуацию». В заявлении его группы отмечается, что приоритетом для бизнесмена остается сохранение рабочих мест для 60 тыс. сотрудников.
Акции принадлежащего бизнесмену холдинга Opus Nyrt, охватывающего сферы от банковского дела до туризма и строительства, упали на 10% в понедельник на торгах в Будапеште, передает Bloomberg. С начала года снижение достигло 45%.
Месароша называют другом детства Орбана. Forbes оценивает его состояние в $4,9 млрд. Издание также отмечает, что его газомонтажная компания Meszaros & Meszaros благодаря государственным контрактам стала крупным игроком на строительном рынке. Сам Орбан отрицал наличие деловых связей с предпринимателем.
Мадьяр сразу после победы на выборах пообещал усилить борьбу с коррупцией и вернуть государственные активы, переданные приближенным Орбана.
Тогда же Magyar Hang писало, что из компании Envirotis Holding, принадлежащей Лоринцу Месарошу, вывели около 4,4 млрд форинтов (около $13 млн) в частный инвестиционный фонд, также связанный с бизнесменом. По данным издания, это почти все ликвидные средства компании. После этого на счетах остались лишь деньги на выплату зарплаты сотрудникам в ближайшие два-три месяца. Собеседники газеты связывают вывод средств с возможным перераспределением активов на фоне политических изменений в стране.
Партия «Тиса» Мадьяра одержала победу на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, получив 141 место из 199 в парламенте, что дало ей конституционное большинство в две трети голосов. Виктор Орбан признал поражение и объявил об отставке после 16 лет пребывания во главе правительства. Позже он отказался от мандата депутата парламента и заявил, что займется «реорганизацией патриотического движения».
Мадьяр официально займет пост премьер-министра Венгрии 9 мая. Тем временем он выдвинул ультиматум президенту Венгрии Тамашу Шуйоку и другим высшим должностным лицам, назначенным при предыдущем правительстве: если они добровольно не покинут свои посты до 31 мая, их отстранят принудительно.
