Близкий к Орбану миллиардер попросил у новых властей Венгрии помощи

Тогда же Magyar Hang писало, что из компании Envirotis Holding, принадлежащей Лоринцу Месарошу, вывели около 4,4 млрд форинтов (около $13 млн) в частный инвестиционный фонд, также связанный с бизнесменом. По данным издания, это почти все ликвидные средства компании. После этого на счетах остались лишь деньги на выплату зарплаты сотрудникам в ближайшие два-три месяца. Собеседники газеты связывают вывод средств с возможным перераспределением активов на фоне политических изменений в стране.