В СБ России заявили о свободном пролете БПЛА через страны Балтии

Польша и страны Балтии не противодействуют пролету украинских ударных дронов через свое воздушное пространство. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Видео его речи опубликовано на RuTube-канале 360.
«Ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши», — сказал Шевцов, выступая на Международной научно-практической конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ» в МГИМО.
По его словам, дроны разрушают международную логистическую инфраструктуру, благодаря которой осуществляются поставки энергоносителей, в том числе в западные страны.
Ранее в апреле МИД России сообщил о передаче странам Балтии специального предупреждения на фоне сообщений СМИ о возможном пролете украинских дронов через их территорию. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы в ответ заявили, что их государства не предоставляли территории и воздушное пространство для ударов украинских беспилотников по объектам в России.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».