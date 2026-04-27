Путин заявил о сплоченности российского народа перед угрозами

Источник: РБК

Президент Владимир Путин заявил, что народ России стойко и сплоченно отреагировал на агрессивные выпады других стран по отношению к государству. Об этом он сказал, выступая на Совете законодателей. Видео опубликовано на странице Совета Федерации во «ВКонтакте».

«На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью», — заявил Путин.

Путин поблагодарил парламентариев за «весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития» и преодоление испытаний, с которыми сталкивается Россия.

Государство, как добавил президент, отреагировало на угрозы быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне.

27 апреля в России празднуют День российского парламентаризма. Праздник был учрежден в 2012 году, а его дата связана с началом работы Госдумы Российской империи (1906) — первого в истории страны демократического института.

