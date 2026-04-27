Путин приехал в спортшколу имени Анатолия Рахлина в Петербурге

В 2011 году в Детско-юношеской спортивной школе № 2 Калининского района Петербурга было открыто отделение дзюдо, разместившееся в отремонтированном здании бывшего спортивного клуба Ленинградского металлического завода «Турбостроитель». В здании на Кондратьевском проспекте, 13А состоялось торжественное открытие, в ходе которого символический ключ от новой школы был вручен главному инициатору ее создания заслуженному тренеру России Анатолию Рахлину.