Путин приехал в спортшколу имени Анатолия Рахлина в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в спортивную школу имени Анатолия Рахлина в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

В 2011 году в Детско-юношеской спортивной школе № 2 Калининского района Петербурга было открыто отделение дзюдо, разместившееся в отремонтированном здании бывшего спортивного клуба Ленинградского металлического завода «Турбостроитель». В здании на Кондратьевском проспекте, 13А состоялось торжественное открытие, в ходе которого символический ключ от новой школы был вручен главному инициатору ее создания заслуженному тренеру России Анатолию Рахлину.

Рахлин — советский и российский тренер по дзюдо, под руководством которого в юности тренировался Путин. В 1962 году Рахлин стал тренером спортклуба «Турбостроитель» Ленинградского металлического завода. Путин тренировался у него более 10 лет.

Сейчас в в спортшколе обучается 1270 человек. Подготовка спортсменов ведется по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба, спорт глухих (дзюдо). Учреждение дополнительного образования имеет статус спортивной школы олимпийского резерва имени Рахлина.

Новый многофункциональный спортивный комплекс спортшколы имени Рахлина был открыт в сентябре 2024 года. Он включает в себя многофункциональный спортзал, залы дзюдо, фехтования и художественной гимнастики, тиры для пулевой стрельбы на дистанции 10 и 25 метров, тренажерный зал и медицинский блок.