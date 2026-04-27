Путин приехал в спортшколу имени Анатолия Рахлина в Петербурге

В 2011 году в Детско-юношеской спортивной школе № 2 Калининского района Петербурга было открыто отделение дзюдо, разместившееся в отремонтированном здании бывшего спортивного клуба Ленинградского металлического завода «Турбостроитель». В здании на Кондратьевском проспекте, 13А состоялось торжественное открытие, в ходе которого символический ключ от новой школы был вручен главному инициатору ее создания заслуженному тренеру России Анатолию Рахлину.
Рахлин — советский и российский тренер по дзюдо, под руководством которого в юности тренировался Путин. В 1962 году Рахлин стал тренером спортклуба «Турбостроитель» Ленинградского металлического завода. Путин тренировался у него более 10 лет.
Сейчас в в спортшколе обучается 1270 человек. Подготовка спортсменов ведется по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба, спорт глухих (дзюдо). Учреждение дополнительного образования имеет статус спортивной школы олимпийского резерва имени Рахлина.
Новый многофункциональный спортивный комплекс спортшколы имени Рахлина был открыт в сентябре 2024 года. Он включает в себя многофункциональный спортзал, залы дзюдо, фехтования и художественной гимнастики, тиры для пулевой стрельбы на дистанции 10 и 25 метров, тренажерный зал и медицинский блок.