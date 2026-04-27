Политолог раскрыл, почему ФРГ выступила против фон дер Ляйен

Берлин публично подверг критике деятельность Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы обратить внимание других участников Евросоюза на ее скрытую борьбу за власть и решения, направленные на избыточную бюрократизацию. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт подчеркнул, что распоряжения Еврокомиссии привели к тому, что евробюрократия негативно влияет на бизнес в Европе, в том числе в Германии. Политолог также напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц обещал немецким предпринимателям принять меры для «разблокирования» бюрократических помех, инициатором которых выступает фон дер Ляйен — чиновницу считают ответственной за избыточный формализм, введение сложных процедур при принятии решений.

«Она ведет скрытую борьбу за власть против национальных правительств, поэтому против нее в Берлине и выступили с жестким ультиматумом. Один из приоритетов правительства ФРГ — это борьба с бюрократией», — добавил собеседник NEWS.ru.

Ранее стало известно о намерении партии консерваторов в Германии обратиться к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием сократить бюрократию в ЕС. В противном случае они намерены выступить с инициативой о формировании нового надзорного органа в Евросоюзе, который бы имел право блокировать любые предложения объединения.

