Политолог раскрыл, почему ФРГ выступила против фон дер Ляйен

Эксперт подчеркнул, что распоряжения Еврокомиссии привели к тому, что евробюрократия негативно влияет на бизнес в Европе, в том числе в Германии. Политолог также напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц обещал немецким предпринимателям принять меры для «разблокирования» бюрократических помех, инициатором которых выступает фон дер Ляйен — чиновницу считают ответственной за избыточный формализм, введение сложных процедур при принятии решений.
«Она ведет скрытую борьбу за власть против национальных правительств, поэтому против нее в Берлине и выступили с жестким ультиматумом. Один из приоритетов правительства ФРГ — это борьба с бюрократией», — добавил собеседник NEWS.ru.
Ранее стало известно о намерении партии консерваторов в Германии обратиться к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием сократить бюрократию в ЕС. В противном случае они намерены выступить с инициативой о формировании нового надзорного органа в Евросоюзе, который бы имел право блокировать любые предложения объединения.