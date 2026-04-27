Путин назвал Россию вечной

Россия будет существовать вечно, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей. Видео опубликовала пресс-служба Совета Федерации во «Вконтакте».
По словам президента, все барьеры, которые тормозят развитие государства, — временные. «А Россия вечна», — сказал Путин.
На выступлении Путин также заявил, что российский народ сплоченно отреагировал на все угрозы и давление.
27 апреля в России празднуют День российского парламентаризма. Праздник был учрежден в 2012 году, а его дата связана с началом работы Госдумы Российской империи (1906) — первого в истории страны демократического института.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».