Путин напомнил слова Солженицына о власти

Выступая перед парламентариями на заседании Совета законодателей президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Александра Солженицына о власти, его слова передает пресс-служба Кремля.
Во время выступления глава государства напомнил, что в этом году состоятся выборы в Государственную Думу девятого созыва и пожелал удачи будущим кандидатам «на выборах и федерального, и других уровней».
«Напомню в этой связи слова Александра Исаевича Солженицына, сказанные в Государственной Думе в 1994 году. Александр Исаевич сказал: “Власть — это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд”. Мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано, — заявил Путин.
Ежегодный Совет законодателей в Санкт-Петербурге был приурочен к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось ровно 120 лет назад — 27 апреля 1906 года. Как и тогда, мероприятие прошло в Таврическом дворце.
В ходе своей речи Путин напомнил парламентариям, что они — не только законодательная, но еще и представительная власть, и, принимая законы, обязаны контролировать их исполнение, а для этого быть в постоянном контакте с людьми. «Слышать и уважать их мнение, идти от реальных, даже иногда кажущихся бытовыми, ситуаций, чтобы законы не отрывались от жизни, брать ответственность на себя и быстрее принимать решения в интересах людей», — добавил президент.
По его словам, сегодня по ключевым вопросам все парламентские партии, все регионы «выступают солидарно, с единых позиций».
Путин неоднократно обращался к творчеству и мыслям Солженицына. Так, в 2022 году на форуме «Валдай» он вспомнил гарвардскую речь писателя. Тогда президент отметил, что Запад продолжает навязывать свои ценности с помощью расистского и неоколониального поведения. В пример он привел цитату Солженицына про «длящееся ослепление превосходства».
В 2023 году на сессии Восточного экономического форума президент заявил, что Солженицын был настоящим патриотом и националистом «в цивилизованном смысле этого слова».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».