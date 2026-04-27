Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве

Президент России Владимир Путин заявил, что зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна. Выступая на Совете законодателей при Федеральном Собрании, глава государства подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие, а законодательство должно быть гибким, динамичным и устремленным в будущее.
«Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна. Законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Путин отметил устойчивость российского парламентаризма, его суверенность и готовность отстаивать жизненно важные интересы страны. По его словам, те, кто рассчитывал, что многопартийная демократия с ее различием позиций станет уязвимым местом России и позволит расколоть общество, ошиблись, поскольку не понимают страну и ее народ.
Президент также поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам на более поздний период, чем 2026 год. Кроме того, он заявил, что работа по поддержке участников специальной военной операции не будет прерываться, а экономика страны должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста. Отдельной задачей парламентариев, по словам Путина, остается поддержка регионов.
