Путин сказал, что «превыше всего» для российского народа

Любовь к Родине и стремление ее защищать — превыше всего для российского народа. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на встрече с членами Совета законодателей России.
«Для нас любовь к родине, стремление ее защищать — превыше всего. Это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения. В нем наша сила. Без этого Россия не может существовать», — сказал глава государства.
Он также подчеркнул, что российский народ отвечает сплоченностью и твердостью на угрозы в отношении России. Государство, в свою очередь, реагирует на них быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне, отметил Путин.
Встреча президента с членами Совета законодателей состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. После нее у Путина запланирована отдельная беседа с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Кроме того, президент встретится с петербургским губернатором Александром Бегловым и посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина, где он наградит коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета.
В рамках поездки в Санкт-Петербург Путин также намерен принять главу МИД Ирана Аббаса Арагчи, который прибыл в город утром 27 апреля.
