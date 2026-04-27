Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сказал, что «превыше всего» для российского народа

Любовь к Родине и стремление ее защищать — превыше всего для российского народа.

Источник: РБК

Любовь к Родине и стремление ее защищать — превыше всего для российского народа. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на встрече с членами Совета законодателей России.

«Для нас любовь к родине, стремление ее защищать — превыше всего. Это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения. В нем наша сила. Без этого Россия не может существовать», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что российский народ отвечает сплоченностью и твердостью на угрозы в отношении России. Государство, в свою очередь, реагирует на них быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне, отметил Путин.

Встреча президента с членами Совета законодателей состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. После нее у Путина запланирована отдельная беседа с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Кроме того, президент встретится с петербургским губернатором Александром Бегловым и посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина, где он наградит коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета.

В рамках поездки в Санкт-Петербург Путин также намерен принять главу МИД Ирана Аббаса Арагчи, который прибыл в город утром 27 апреля.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

