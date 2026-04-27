Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером РФ Михаилом Рахлиным. Церемония состоялась на площадке школы олимпийского резерва, которая носит имя советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга была создана в 1993 году с целью развития и популяризации дзюдо. Федерация занимается организацией соревнований, проходящих в Санкт-Петербурге, а также других всероссийских и международных соревнований по дзюдо, участвует в формировании составов сборных команд страны, обеспечивая их подготовку и участие в международных соревнованиях.

Рахлин занимается тренерско-педагогической деятельностью с 1996 года. С 2008 года является главным тренером сборных команд Санкт-Петербурга по дзюдо. За время своей тренерской работы подготовил заслуженного мастера спорта, около 50 мастеров спорта, в том числе четырех мастеров международного класса. Его воспитанники добиваются высших результатов на чемпионатах и первенствах России, Европы и мира. Один из его подопечных, российский дзюдоист Тагир Хайбулаев, стал победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

В спортшколе имени Анатолия Рахлина обучается 1 270 человек. Подготовка спортсменов проходит по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба, спорт глухих (дзюдо). Самым многочисленным отделением является дзюдо — более 800 обучающихся. В 2025 году воспитанники спортшколы завоевали 830 медалей, в том числе на чемпионатах мира, Европы, других международных и российских соревнованиях.