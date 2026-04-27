Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

Рахлин занимается тренерско-педагогической деятельностью с 1996 года. С 2008 года является главным тренером сборных команд Санкт-Петербурга по дзюдо. За время своей тренерской работы подготовил заслуженного мастера спорта, около 50 мастеров спорта, в том числе четырех мастеров международного класса. Его воспитанники добиваются высших результатов на чемпионатах и первенствах России, Европы и мира. Один из его подопечных, российский дзюдоист Тагир Хайбулаев, стал победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.