Раскрыта главная проблема в переговорах США и Ирана

Вопрос о ядерном статусе Ирана стал главной проблемой в переговорах Вашингтона и Тегерана. Для Соединенных Штатов этот вопрос остается превалирующим в урегулировании конфликта, а для Ирана на первом месте стоят прекращение огня и вопрос об Ормузском проливе. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Григорий Ярыгин.

Источник: Reuters

«Я не уверен, что Соединенные Штаты готовы откладывать рассмотрение ядерного вопроса. Во-первых, надолго, во- вторых, на неопределенный срок, который будет зависеть от решения предыдущих вопросов. Здесь сомневаюсь, но точно Соединенные Штаты ищут путь выхода из конфликта, но им нужен ядерный вопрос решенный. Дональд Трамп уже все-таки однажды, мы помним, в 2025 году “решил” его, разбомбив ядерные объекты ядерной инфраструктуры [Ирана], но, видимо, нужно все-таки предъявить общественности еще раз, хотя бы на словах, решение ядерного вопроса», — подчеркнул он.

В то же время, отметил Ярыгин, для Ирана вопрос о ядерном статусе и мирном развитии атома, судя по новой сделке, предложенной Вашингтону, не является авангардом переговоров. Для Тегерана важнее прекращение огня и прояснение статуса Ормузского пролива.

Иран через посредников предложил США формулу прекращения войны и открытия Ормузского пролива, пишет Axios. При этом обсуждение своей ядерной программы Тегеран хочет отложить на потом. По информации Al Mayadeen, предложенный «трехступенчатый план урегулирования» предусматривает в первую очередь завершение боев и обсуждение будущего пролива, а к иранскому атому переговоры перейдут лишь после достижения договоренностей по этим вопросам.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше