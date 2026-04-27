Россия расширила список представителей ЕС с запретом на въезд

Москва «существенно» расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на 20-й пакет санкций, сообщает российский МИД.

Источник: РБК

Москва «существенно» расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на 20-й пакет санкций, сообщает российский МИД.

«В список включены представители евроструктур, стран-членов Евросоюза и ряда других европейских государств, вовлеченные в принятие решений об оказании военной помощи Украине, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации, ответственные за введение антироссийских санкций, нанесение ущерба отношениям России с третьими странами, создание препятствий морскому судоходству в интересах нашей страны, причастные к преследованию под надуманными предлогами российских должностных лиц, учреждению “трибунала” в отношении российского руководства, выступающие за незаконное изъятие российских госактивов или использование прибыли от них», — говорится в заявлении.

Также под ограничения со стороны Москвы попали «придерживающиеся враждебных по отношению к России позиций гражданские активисты и представители академического сообщества европейских государств, депутаты национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты».

Материал дополняется.

