Лукашенко сказал вернуться к землям, которые были у Беларуси в СССР

Лукашенко сказал вернуться к тем землян, которые у Беларуси были в советские времена.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая с рабочим визитом Наровлянский район Гомельской области 27 апреля, сказал вернуться к землям, которые были у Беларуси в СССР. Подробности сообщает БелТА.

Речь зашла про увеличение площадей за счет возвращения в сельхозоборот земель, которые пострадали после аварии на Чернобыльской АЭС. Только по Гомельской области за год подобным образом прибавилось 1,3 тысячи гектаров.

— Надо возрождать эти земли. Чего бы нам ни стоило — надо вернуться к тем землям, которые у нас были в советские времена. И мы можем это сделать, — заявил глава республики.

По словам Александра Лукашенко, речь идет о так называемых чернобыльских землях:

— Так называемые, потому что я помню, как тогда политику делали на этом, повыводили (земли из оборота. — Ред.). А сейчас не так просто их вводить.

Глава государства обратил внимание на выработанную схему, систему. Он уточнил, что необходимо смотреть на район, на земли, а также на количество гектар и строить молочно-товарные комплексы.

— Потому что вокруг комплекса всегда будет нормальная обстановка. Корма нужны — будут обрабатывать нормально землю, — отметил президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сказал, почему приходит время Беларуси и во что страна не зря вкладывалась.

Тем временем Лукашенко рассказал, что КГК Беларуси обнаружил гектар земли, на котором валяются погибшие телята, и показал шокирующие фотографии: «Руководитель уже в СИЗО. Нашли еще два места».

Также президент сказал о фото, от которых сойдут с ума журналисты — особенно городские.

Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше