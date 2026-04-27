Лукашенко сказал вернуться к землям, которые были у Беларуси в СССР

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая с рабочим визитом Наровлянский район Гомельской области 27 апреля, сказал вернуться к землям, которые были у Беларуси в СССР. Подробности сообщает БелТА.
Речь зашла про увеличение площадей за счет возвращения в сельхозоборот земель, которые пострадали после аварии на Чернобыльской АЭС. Только по Гомельской области за год подобным образом прибавилось 1,3 тысячи гектаров.
— Надо возрождать эти земли. Чего бы нам ни стоило — надо вернуться к тем землям, которые у нас были в советские времена. И мы можем это сделать, — заявил глава республики.
По словам Александра Лукашенко, речь идет о так называемых чернобыльских землях:
— Так называемые, потому что я помню, как тогда политику делали на этом, повыводили (земли из оборота. — Ред.). А сейчас не так просто их вводить.
Глава государства обратил внимание на выработанную схему, систему. Он уточнил, что необходимо смотреть на район, на земли, а также на количество гектар и строить молочно-товарные комплексы.
— Потому что вокруг комплекса всегда будет нормальная обстановка. Корма нужны — будут обрабатывать нормально землю, — отметил президент Беларуси.
