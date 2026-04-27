Пенсионеру из Керчи дали шесть лет за призыв ударить по Красной площади

Жителя Керчи приговорили к шести годам колонии за призыв ударить беспилотниками по Красной площади в Москве во время парада Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Источник: РБК

В ведомстве сообщили, что мужчина 1962 года рождения ранее служил в Государственной пограничной службе Украины. Пенсионер опубликовал в сети в открытом доступе комментарии, в которых призывал совершить атаку БПЛА на Красную площадь во время парада Победы, который проводят в честь празднования 9 Мая.

Мужчину задержали, заведено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Керчи виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба ФСБ.

24 апреля уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против жителя Адыгеи. Мужчина опубликовал в сети видео последствий удара ВСУ по многоквартирным домам и автомобилям. Во время съемки он вступил в диалог с незнакомцем, в ходе которого допустил высказывания, как утверждает лингвистическая экспертиза, оправдывающие атаку. Мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
