Пенсионеру из Керчи дали шесть лет за призыв ударить по Красной площади

Жителя Керчи приговорили к шести годам колонии за призыв ударить беспилотниками по Красной площади в Москве во время парада Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
В ведомстве сообщили, что мужчина 1962 года рождения ранее служил в Государственной пограничной службе Украины. Пенсионер опубликовал в сети в открытом доступе комментарии, в которых призывал совершить атаку БПЛА на Красную площадь во время парада Победы, который проводят в честь празднования 9 Мая.
Мужчину задержали, заведено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК).
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Керчи виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба ФСБ.
24 апреля уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против жителя Адыгеи. Мужчина опубликовал в сети видео последствий удара ВСУ по многоквартирным домам и автомобилям. Во время съемки он вступил в диалог с незнакомцем, в ходе которого допустил высказывания, как утверждает лингвистическая экспертиза, оправдывающие атаку. Мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
