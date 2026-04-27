Пенсионеру из Керчи дали шесть лет за призыв ударить по Красной площади

24 апреля уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против жителя Адыгеи. Мужчина опубликовал в сети видео последствий удара ВСУ по многоквартирным домам и автомобилям. Во время съемки он вступил в диалог с незнакомцем, в ходе которого допустил высказывания, как утверждает лингвистическая экспертиза, оправдывающие атаку. Мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.