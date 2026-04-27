Норвегия и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов

Министерства обороны Норвегии и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотников на территории Норвегии. Об этом 27 апреля сообщило норвежское Минобороны.
Документ был подписан в Киеве. Со стороны Украины бумагу подписал замминистра обороны Сергей Боев, со стороны Норвегии — посол Ларс Рагнар Хансен. Производство начнется после получения экспортных разрешений.
По данным украинской стороны, первые дроны норвежской сборки могут быть поставлены ВСУ до лета 2026 года.
Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что проект направлен на поддержку Украины и развитие норвежской оборонной промышленности, а также разгрузку производственных мощностей на Украине.
Соглашение стало развитием договоренностей, достигнутых 14 апреля между премьером Норвегии и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Россия осуждает военную помощь Украине и критиковала европейские страны за милитаризацию. Ранее Минобороны России предупредило, что решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте».
