Примаков рассказал, чем займется после ухода из Россотрудничества

Ушедший с поста главы Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что не останется на госслужбе и хочет вернуться к журналистике. Об этом он написал в телеграм-канале.
«Завершая, о себе: я не собираюсь продолжать государственную службу и не собираюсь баллотироваться в Государственную думу. Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа», — сообщил Примаков.
По его словам, он расстается с госслужбой «по любви и со взаимным уважением». «Я без малейших сомнений остаюсь патриотом России и числю себя в команде нашего Верховного Главнокомандующего. Это все тот же путь, теперь “на гражданке”, — отметил он.
Евгений Примаков родилcя 29 апреля 1976 года, он окончил РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет). Примаков более 20 лет работал журналистом и освещал военные конфликты, возглавлял ближневосточные бюро НТВ и «Первого канала». Работал в структурах ООН (2011−2014).
27 апреля президент Владимир Путин освободил Примакова от должности главы Россотрудничества. Его возглавит Игорь Чайка, который был заместителем руководителя агентства.
Экс-глава Россотрудничества поблагодарил Путина за «высокое доверие», а также своих коллег.
«За почти шесть лет под моим руководством агентство в два раза увеличило набор иностранных студентов для обучения в российских вузах, вдвое и более выросло число молодых лидеров, которые приезжают в Россию на стажировки, до 500 проектов наших соотечественников в год получали поддержку через Русские дома, сотни детей наших соотечественников ежегодно приезжают в “Артек”, в российские регионы и своим примером показывают возможность и ценность возвращения домой, в Россию», — отметил он.
В разных странах мира было открыто более 20 Русских домов, что решительно расширило российское присутствие в Африке, Азии, Латинской Америке, сказал Примаков.
«Серьезнейшим образом перестроена работа Российских центров науки и культуры — которые теперь известны во всем мире под народным и самым правильным названием “Русские дома”, обновлены кадры — это блестящие специалисты-страновики и управленцы. В Русских домах открыта сеть исторических клубов, работают десятки центров дополнительного образования и ресурсных центров “Россия с вами” — все это новые форматы нашей работы», — рассказал он.
Русский дом был открыт в Иране, возобновил работу в Венесуэле, появился филиал Российского культурного центра в Гродно в Белоруссии, «отрываемся в скором времени в Анголе, новые представители Россотрудничества появились в Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах», перечислил бывший глава агентства.
«Не буду объяснять, насколько важна для России гуманитарная работа, времена сейчас такие, что есть искушение сказать самим себе, что пушки решают всё. Но гуманитарная политика существует ровно для того, чтобы пушкам не приходилось что-то решать», — добавил Примаков.
Он сказал, что «целиком доверяет» своему преемнику Чайке и рад выбору Путина.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».