Что определит мировую повестку на неделе 27 апреля — 3 мая: прогнозы экспертов

Ближний Восток: переговоры или эскалация
Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение ядерной программы. Эксперты сомневаются, что это приведет к быстрому результату.
По мнению доцента Финансового университета Ивана Пятибратова, послание Ирана можно рассматривать как попытку вернуть диалог с США, однако его политическая целесообразность вызывает сомнения, поскольку такое развитие событий не предполагает достижения ключевых целей Вашингтона.
Вряд ли Трамп за эту возможность ухватится. Другое дело, что предложение Ирана открывает возможность для диалога, которого какое-то время действительно не было. Не ожидаю разрешения конфликта на этой неделе, но в целом обе стороны говорят о необходимости переговоров, это положительная история. В то же время США стягивают дополнительные силы в регион, а значит, готовы к продолжению силового давления на Иран.
Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, в свою очередь, обращает внимание на усиление роли России в регионе.
В центре внимания по-прежнему конфликт между США и Ираном. Переговоры зашли в очередной тупик. Вместо новой американо-иранской встречи, которая должна была пройти в Исламабаде 27 апреля, мы будем наблюдать встречу Владимира Путина с Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Вряд ли публичная часть будет изобиловать подробностями, но сам по себе формат говорит о многом: Россия играет важную роль в регионе.
Таким образом, несмотря на появление новых инициатив, вероятность быстрого дипломатического урегулирования остается низкой, а риск дальнейшей эскалации сохраняется.
США: усилится ли политическое насилие
Помимо ближневосточной повестки, в центре внимания в США остается тема политического насилия после очередного покушения на Дональда Трампа. Эксперты отмечают, что инцидент укладывается в более широкий долгосрочный тренд, но существенно не повлияет на рейтинг главы Белого дома.
Поляризации и рост насилия — это долгосрочный тренд, с которым американцы будут вынуждены работать еще долгие годы. Инцидентов будет становиться все больше на фоне роста взаимной нетерпимости представителей разных политических лагерей.
Пятибратов считает, что в США на этом фоне будет усиливаться внимание к вопросам безопасности первых лиц государства. По его словам, республиканцы попытаются использовать произошедшее в политической повестке, учитывая, что нападавший поддерживал Украину и критиковал Трампа и его окружение.
Политологи допускают, что тема покушения может на этой неделе оказаться более значимой для внутренней повестки США, чем внешнеполитические вопросы, включая переговоры с Ираном.
Европа: противостояние Берлина и Брюсселя
Раскол в Европе усиливается, принимая форму противостояния Берлина и Брюсселя. По данным СМИ, блок во главе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассматривает возможность выдвижения ультиматума главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в том числе по вопросам влияния ЕС на немецкий бизнес. Критика брюссельской политики со стороны Берлина началась еще осенью прошлого года и касается прежде всего экономических и оборонных решений Евросоюза.
Урсула фон дер Ляйен призывает Европу к дальнейшему углублению своих долговых обязательств в продолжении поддержки Украины и усиления своего ВПК. Если раньше Германия была оплотом финансовой стабильности Европы, то теперь Берлин вынуждают лезть в долги. Мерц противится такой перспективе. Проблема состоит в том, что если Германия влезет еще в большую долговую яму, то она потянет за собой весь ЕС.
По оценке Пятибратова, многие страны ЕС готовы поддерживать Украину и усиливать оборонный потенциал, однако не все готовы делать это за счет экономической устойчивости и национального суверенитета.
По данным Politico, консервативный блок ХДС/ХСС готов выдвинуть Урсуле фон дер Ляйен жесткие требования по сокращению регулирования и бюрократии, оказывающих давление на немецкий бизнес. В Берлине обсуждают возможность ограничения полномочий Еврокомиссии. Инициатива связана с ростом недовольства темпами реформ и ухудшением экономической ситуации, на фоне которой власти Германии пытаются выполнить предвыборные обещания по восстановлению экономики.
Азия: усиление военного сотрудничества
В конце прошлой недели в КНДР состоялась встреча министра обороны России Андрея Белоусова с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которой было объявлено о планах усиления военного сотрудничества до 2031 года. По мнению Пятибратова, эта тема может выйти за пределы региональной повестки.
2031-й обозначен европейцами на уровне планов и стратегий — как год, когда может начаться конфликт Европы с Россией. КНДР потенциально может быть его участником. Если европейцы действительно планируют провокации, то им придется столкнуться не только с Россией и Белоруссией, но и с КНДР. Северная Корея — ядерная держава, а европейцы потенциально не готовы воевать с несколькими ядерными державами. При этом у КНДР связи с еще одной ядерной державой — Китаем.
Ключевыми факторами для повестки ближайших дней станут ситуация вокруг переговоров США и Ирана, рост политической поляризации в США, усиление противоречий внутри Евросоюза и развитие военного сотрудничества России и КНДР — именно их сочетание будет определять динамику международной повестки.