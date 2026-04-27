Политолог оценил, исполнит ли Словакия угрозу по выходу из ЕС

Политолог предполагает, что после угроз пересмотреть отношения с ЕС Братислава потребует компенсаций от Евросоюза. Эксперт допустил, что в дальнейшем Словакия способна выйти из состава объединения, но в настоящее время шаги Роберта Фицо направлены на получение выгоды от членства в ЕС.
Ранее евродепутат от Словакии Любош Блага заявил о планах властей страны переосмыслить отношения с Брюсселем, так как в момент вступления Братиславы в ЕС объединение декларировало стремление к миру и обещало социальную поддержку, сейчас на повестке дня Евросоюза — поддержка Украины и война с Россией.