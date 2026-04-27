Политолог оценил, исполнит ли Словакия угрозу по выходу из ЕС

Заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о вероятном выходе страны из Евросоюза следует рассматривать как блеф с целью получения компенсаций. Сейчас ждать исключения Братиславы из состава ЕС и распада объединения не стоит. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Евросоюз переживает непростые времена, наблюдается деградация отношений и суверенные позиции ряда стран-членов. Но заявления Фицо — это вопрос уточнения взаимоотношений внутри союза, а не процесс выхода», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Политолог предполагает, что после угроз пересмотреть отношения с ЕС Братислава потребует компенсаций от Евросоюза. Эксперт допустил, что в дальнейшем Словакия способна выйти из состава объединения, но в настоящее время шаги Роберта Фицо направлены на получение выгоды от членства в ЕС.

Ранее евродепутат от Словакии Любош Блага заявил о планах властей страны переосмыслить отношения с Брюсселем, так как в момент вступления Братиславы в ЕС объединение декларировало стремление к миру и обещало социальную поддержку, сейчас на повестке дня Евросоюза — поддержка Украины и война с Россией.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше