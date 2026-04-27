Путин провел переговоры с главой МИД Ирана

Путин обсудил с Аракчи в Петербурге конфликт на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Россия готова делать все, что соответствует интересам Ирана в контексте конфликта на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин на встрече с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи в Петербурге.

«Со своей стороны, будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее», — отметил президент.

Путин рассказал, что получил послание от Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он пожелал главе исламской республики здоровья и благополучия.

«Очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний — и наступит мир», — добавил он.

Аракчи же поблагодарил Москву за поддержку Тегерана. Он высоко оценил отношения двух стран и отметил, что они будут укрепляться. Дипломат уточнил, что Иран продолжит бороться с США.

«Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени», — пояснил он.

До начала переговоров министр заявлял, что планирует обсудить с Россией координацию усилий для завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Во встрече также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. В состав иранской делегации помимо Аракчи вошли его заместитель Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.

