Путин провел переговоры с главой МИД Ирана

«Со своей стороны, будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее», — отметил президент.
Путин рассказал, что получил послание от Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он пожелал главе исламской республики здоровья и благополучия.
«Очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний — и наступит мир», — добавил он.
Аракчи же поблагодарил Москву за поддержку Тегерана. Он высоко оценил отношения двух стран и отметил, что они будут укрепляться. Дипломат уточнил, что Иран продолжит бороться с США.
«Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени», — пояснил он.
До начала переговоров министр заявлял, что планирует обсудить с Россией координацию усилий для завершения конфликта на Ближнем Востоке.
Во встрече также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. В состав иранской делегации помимо Аракчи вошли его заместитель Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.