Путин встретился с главой МИД Ирана

Общение российского лидера и министра иностранных дел Ирана прошло в Петровском зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В состав иранской делегации помимо Арагчи вошли замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что «важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке».
Арагчи после прибытия в Россию заявил, что Москва и Тегеран постоянно вели двусторонние переговоры по широкому кругу вопросов и активные консультации.
Посол Ирана в РФ Казем Джалали в свою очередь пояснял, что глава иранского внешнеполитического ведомства планирует «провести консультации с российскими властями о текущем статусе переговоров, прекращении огня и событиях вокруг конфликта» на Ближнем Востоке.
Контакты Москвы и Тегерана
С начала американо-израильской агрессии против Тегерана между Россией и Ираном состоялись многочисленные контакты, включая телефонные разговоры между главами МИД и президентами.
«Учитывая двусторонние отношения между двумя странами, а также тот факт, что Иран и Россия, будучи соседями, разделяют общее видение по ряду региональных и международных вопросов, мы видим регулярные контакты на высоком и высшем уровне, — отметил Джалали. — Если речь зайдет о каких-либо инициативах, в том числе совместных, стороны обсудят их».
Он обратил внимание на эффективное взаимодействие Москвы и Тегерана на международной арене. «Это сотрудничество отчетливо проявилось в ходе обсуждения недавней резолюции Совета Безопасности ООН. Инициированная США резолюция по Ормузскому проливу была несбалансированной и нерациональной. Россия и Китай выступили против нее и воспользовались своим правом вето».