Игорь Чайка рассказал о широком круге задач для Россотрудничества

Новый глава Россотрудничества пообещал выстроить более понятную и ориентированную на результат модель работы ведомства. Он заявил о необходимости систематизировать опыт и повысить эффективность гуманитарных программ.

Источник: РБК

В приоритете для Россотрудничества — выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы, сообщил новый глава ведомства Игорь Чайка. Его заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач. Необходимо систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия государственных, общественных и экспертных структур, работающих на внешнем гуманитарном направлении», — добавил он.

Чайка отметил, что понимает «всю полноту ответственности». «Особенно в текущих условиях, когда международная обстановка остается напряженной, а внешнее давление усиливается», — подчеркнул он.

Игорь Чайка — сын полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и бывшего генпрокурора Юрия Чайки. С 2013 по 2015 год был советником губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В 2017 году вошел в координационный совет общероссийской общественной организации «Деловая Россия», был бизнес-послом в Молдавии и Приднестровье.

Нового главу Россотрудничества назначил президент Владимир Путин. До этого Чайка был заместителем руководителя ведомства. Главой Россотрудничества с 2020 года был Евгений Примаков, отдельным указом Путин освободил его от должности.

«Я не собираюсь продолжать государственную службу и не собирался баллотироваться в Государственную думу. Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа», — рассказал Примаков.

Чайка занял пост замглавы Россотрудничества 10 марта 2025 года. До этого он владел оператором по обращению с отходами «Хартия», но передал бизнес в доверительное управление после включения в санкционный список США. Евросоюз тоже наложил на него санкции с формулировкой «за дестабилизацию Молдавии». Чайка курировал Российско-Молдавский экономический совет, деятельность которого была прекращена после ухудшения отношений Москвы и Кишинева.

Россотрудничество (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) — федеральное агентство, которое занимается укреплением международных связей России и ее гуманитарного влияния в мире, а также поддержкой соотечественников за рубежом. Ведомство было создано указом президента в 2008 году.

Юрий Чайка: биография, личная жизнь и семья полпреда президента на Северном Кавказе
Бывший министр юстиции, генеральный прокурор, а ныне полномочный представитель Президента РФ в СКФО.
