Игорь Чайка рассказал о широком круге задач для Россотрудничества

Чайка занял пост замглавы Россотрудничества 10 марта 2025 года. До этого он владел оператором по обращению с отходами «Хартия», но передал бизнес в доверительное управление после включения в санкционный список США. Евросоюз тоже наложил на него санкции с формулировкой «за дестабилизацию Молдавии». Чайка курировал Российско-Молдавский экономический совет, деятельность которого была прекращена после ухудшения отношений Москвы и Кишинева.