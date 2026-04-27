Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился с главой МИД Ирана и заявил о послании от аятоллы

Путин сообщил, что получил послание от Моджтабы Хаменеи еще на прошлой неделе. Его содержание он не раскрыл.

Источник: РБК

Президент Владимир Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, передает «РИА Новости».

«Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана», — сказал он в начале встречи с министром иностранных дел страны Аббасом Арагчи. Содержание послания президент не раскрыл.

Путин встретился с главой иранского МИДа в Санкт-Петербурге. Он попросил министра передать пожелания благополучия и всего доброго верховному лидеру Исламской Республики.

Глава государства отметил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свои независимость и суверенитет.

«Конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний — и наступит мир», — сказал Путин.

Арагчи, в свою очередь, заявил, что рад встретиться с президентом России. «Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени», — подчеркнул он.

Отношения Ирана и России представляют собой стратегическое партнерство и будут укрепляться, продолжил министр. Он передал Путину «самые наилучшие и теплые пожелания» по просьбе Моджтабы Хаменеи и президента Ирана Масуда Пезешкиана, а также поблагодарил Россию и ее президента за поддержку Ирана.

Двухсторонние переговоры пройдут в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, важность беседы Арагчи и Путина «трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке».

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана в начале марта. Он сменил своего отца Али Хаменеи, который был убит в ходе войны против Израиля и США. С тех пор новый иранский лидер не появлялся на публике. В начале апреля представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что здоровье Моджтабы Хаменеи в порядке, а его публичное появление откладывается из-за военной обстановки.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
