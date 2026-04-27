Президенты Казахстана и Израиля провели переговоры в узком составе

АЛМАТЫ, 27 апр — Sputnik. Президенты Казахстана и Израиля Касым-Жомарт Токаев и Ицхак Герцог провели встречу в узком составе.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

«Хотел бы также подчеркнуть, что Казахстан принял решение присоединиться к Соглашениям Авраама. Этот шаг символизирует нашу готовность и намерение внести вклад в стабилизацию отношений между странами Ближнего Востока и Израилем. Сегодня мы будем обсуждать множество вопросов, касающихся двусторонних экономических связей», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ицхак Герцог приветствовал решение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама и принять участие в работе Совета Мира. Он также отметил, что с ним прибыла «представительная делегация отраслевых экспертов».