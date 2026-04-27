В правительстве поддержали рост пошлины за гражданство России в 12 раз

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, увеличивающий пошлины для мигрантов в России. Одобрение проекта поправок РБК подтвердили источник, близкий к комиссии, и собеседник, знакомый с прохождением документа.
Как планируется поднять пошлины для мигрантов.
Инициатива Минфина вносит поправки во вторую часть Налогового кодекса. Согласно ей, прием в российское гражданство и выход из него будет обходиться в 50000 рублей вместо 4200, говорят собеседники РБК. Визы для въезда и выезда в Россию планируется поднять с 1200 до 2000 рублей, для многократного пересечения границы — с 1920 до 6000 рублей. Выдача разрешения на временное проживание, если законопроект примут, будет стоить 15000 рублей вместо 1920, выдачу ВНЖ — 30000 вместо 6000. Аналогичное разрешение для иностранца, приехавшего получать образование, будет обходиться в 8000 рублей вместо 1920. Разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастут в цене с 12000 до 15000 рублей. Также предлагается ввести штраф в 5000 рублей за замену испорченного или утраченного документа о временном проживании.
Также будут добавлены новые виды пошлины — замена вида на жительство (6000 ₽) и за выдачу дубликата разрешения на временное проживание, в том числе в образовательных целях (5000 ₽), отметил в разговоре с РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, ожидаемый объем дополнительных доходов федерального бюджета от повышения и введения новых государственных пошлин в сфере миграции составит с 1 июля 2026 года около 7,9 млрд руб., а с 1 января 2027 года — около 15,8 млрд руб. в год, говорит Груздев.
«Законопроект предусматривает освобождение от уплаты пошлин за прием в гражданство лиц без гражданства (бывших граждан СССР), а также участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, — отметил глава Ассоциации юристов России. — Кроме того, от уплаты пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство освобождаются иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах России в период СВО (сроком на год) и члены их семей. В том числе в случае гибели военнослужащего».
В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения нужны, так как «органы внутренних дел несут значительные финансовые затраты, в том числе связанные с проведением проверочных мероприятий, созданием банка данных учета иностранных граждан и получаемых ими статусов». В документе также говорится, что за рубежом пошлины для документ на въезд и пребывание иностранцев в стране более высокие, чем в России, и достигают €90, говорят собеседники РБК.
