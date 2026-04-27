В правительстве поддержали рост пошлины за гражданство России в 12 раз

Инициатива Минфина вносит поправки во вторую часть Налогового кодекса. Согласно ей, прием в российское гражданство и выход из него будет обходиться в 50000 рублей вместо 4200, говорят собеседники РБК. Визы для въезда и выезда в Россию планируется поднять с 1200 до 2000 рублей, для многократного пересечения границы — с 1920 до 6000 рублей. Выдача разрешения на временное проживание, если законопроект примут, будет стоить 15000 рублей вместо 1920, выдачу ВНЖ — 30000 вместо 6000. Аналогичное разрешение для иностранца, приехавшего получать образование, будет обходиться в 8000 рублей вместо 1920. Разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастут в цене с 12000 до 15000 рублей. Также предлагается ввести штраф в 5000 рублей за замену испорченного или утраченного документа о временном проживании.