Беспилотники ВСУ повредили обелиск «Городу-Герою Севастополю»

6фотографий

Обелиск «Городу-Герою Севастополю» был поврежден во время массированной атаки беспилотников в минувшие выходные, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Территория у памятника оцеплена, специалисты осмотрели площадку на наличие опасных предметов. Сроки восстановления станут известны после высотного детального обследования монумента, которое проведут альпинисты.

По данным из открытых источников, обелиск установлен в 1977 году, его высота — 60,2 м.

Всего, по уточненным данным, в результате атаки в 77 многоквартирных домах зафиксированы 110 точечных повреждений — выбиты окна, задеты балконы и элементы фасадов.

Различные повреждения получили 79 частных домов, 14 объектов предприятий малого бизнеса, шесть административных зданий. В кардиологическом отделении 1-й городской больницы выбиты несколько окон. Также от упавших осколков сбитых БПЛА пострадало 98 автомобилей.

Силами ПВО, Черноморского флота и мобильных огневых групп сбит 71 вражеский беспилотник. Четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей. Им окажут всю необходимую помощь, включая материальную — поручения профильным ведомствам уже даны.

Все заявки от жителей, поступившие через систему 112, взяты на контроль. Неотработанных обращений не осталось, поступающие точечные заявки сразу передаются в работу муниципальным комиссиям. Решения о финансовой помощи и ремонтных работах будут приняты по итогам работы комиссий в ближайшие дни.

