Экс-посол США предложил «НАТО другого типа» после слов Трампа

НАТО сможет сохраниться, если радикально трансформируется и перестанет быть «американоцентричным». Об этом заявил экс-посол США при альянсе Иво Даалдер (занимал этот пост в 2009—2013 годах) в аналитической статье, опубликованной в Politico. Причиной пересмотра роли блока стали слова президента США Дональда Трампа о НАТО и его угрозы выйти из организации.
Поэтому даже без формального выхода из организации, как предупреждает экс-посол, американский президент может подорвать ее изнутри, сократив военное присутствие в Европе и выведя военных из командных структур НАТО.
У союзников остается три варианта, считает дипломат, чтобы сохранить альянс. Членам организации необходимо либо переждать президентство Трампа, ожидая, что следующий глава Белого дома восстановит американское лидерство, либо создать чисто европейскую оборонную структуру вне НАТО. Третьим вариантом эксперт называет спасение альянса в совершенно новом виде, где ключевую роль будут играть Европа и Канада, а не США.
Политик уверен, что третий сценарий реален. По его мнению, Европа и Канада уже обладают совокупными ресурсами, военным опытом, производственными мощностями и нарастающей политической волей, чтобы заменить США в центре альянса. «То, что потребовался первый антинатовский президент США, чтобы вызвать эту трансформацию, прискорбно. Но в конце концов и Европа, и НАТО станут от этого только сильнее», — резюмирует бывший посол.
После начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном 28 февраля судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось. В Тегеране заявили, что полностью контролируют эту водную артерию, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа.
Президент США Дональд Трамп предупредил страны НАТО, что их ждет «очень плохое будущее», если они откажутся помогать Вашингтону в разблокировке пролива. Соединенные Штаты добивались от союзников отправки военных кораблей в регион, однако получили отказ от Германии, Франции, Италии и Испании. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО является оборонительным, а не интервенционистским альянсом. Лондон ограничился обещанием изучить возможности помощи, а Париж и Рим предпочли напрямую договариваться с Тегераном о проходе своих судов, что вызвало открытое раздражение в Белом доме. Позднее Швеция также отказалась от этой идеи, заявив, что не может повлиять на ситуацию в регионе.
После этого Трамп объявил, что США больше не будут помогать странам, отказавшимся от участия в операции, и назвал их «трусами». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по завершении войны в Иране необходимо провести переоценку ценности НАТО. Окончательное решение, по его словам, остается за президентом.