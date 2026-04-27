Экс-посол США предложил «НАТО другого типа» после слов Трампа

Президент США Дональд Трамп предупредил страны НАТО, что их ждет «очень плохое будущее», если они откажутся помогать Вашингтону в разблокировке пролива. Соединенные Штаты добивались от союзников отправки военных кораблей в регион, однако получили отказ от Германии, Франции, Италии и Испании. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО является оборонительным, а не интервенционистским альянсом. Лондон ограничился обещанием изучить возможности помощи, а Париж и Рим предпочли напрямую договариваться с Тегераном о проходе своих судов, что вызвало открытое раздражение в Белом доме. Позднее Швеция также отказалась от этой идеи, заявив, что не может повлиять на ситуацию в регионе.