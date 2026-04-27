СБ РФ сообщил о пролете украинских дронов через Польшу и Прибалтику

Украинские дроны используют воздушное пространство Польши и стран Балтии для атак, в том числе на международную инфраструктуру, заявил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов. Ранее в том же самом Прибалтику обвинял и Сергей Шойгу, а МИД РФ направил Литве, Латвии и Эстонии официальные предупреждения — после сообщений о том, что они открыли свое небо для дронов, летящих в Ленинградскую область. Сами страны Балтии свою причастность отрицают.