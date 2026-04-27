Суд в Петербурге признал экстремистской «Российскую ЛГБТ-сеть»

Источник: РБК

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Минюста с требованием признать межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть» (внесено в реестр иноагентов) экстремистским и запретить его деятельность на территории России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд требования административного истца удовлетворил. Общественное движение признано экстремистским объединением, его деятельность запрещена на территории России», — сказано в сообщении.

Верховный суд России в ноябре 2023 года признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране.

Минюст подал иск с требованием признать «Российскую ЛГБТ-сеть» экстремистской и запретить ее деятельность в начале февраля. Тогда же суд зарегистрировал иск ведомства с аналогичными требованиями в отношении ЛГБТ-инициативную группу «Выход» (также внесена в реестр иноагентов). Заседания проходят в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Секретно», поясняли тогда в пресс-службе петербургских судов.

Материал дополняется.