Корабли Тихоокеанского флота России зашли в порт Китая

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыли в китайский порт Циндао в рамках совместных мероприятий военно-морских сил обеих стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
В морскую гавань КНР зашли дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет «Громкий» и морской буксир «Андрей Степанов». На причале российских военных встретили представители Военно-морских сил Китая и сотрудники российского посольства, рассказали в пресс-службе.
«У моряков ВМФ России запланированы протокольные мероприятия и конференции по обмену опытом с военнослужащими ВМС Китая», — говорится в сообщении.
В начале марта отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 28 марта корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и буксир «Андрей Степанов» прибыли в Индонезию для совместных учений по маневрированию и связи.
В феврале из Владивостока вышел отряд кораблей ТОФ — корветы «Резкий», «Совершенный» и танкер «Печенга». Они вернулись из похода в понедельник, 27 апреля, побывав в портах Малайзии, Мьянмы, Индии, Бангладеш, Камбоджи и в порту Чжаньцзян Китая.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».