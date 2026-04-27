Корабли Тихоокеанского флота России зашли в порт Китая

В начале марта отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 28 марта корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и буксир «Андрей Степанов» прибыли в Индонезию для совместных учений по маневрированию и связи.