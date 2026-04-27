Двух блогерш задержали за танцы перед кафедральным собором

Короткий ролик с танцами на фоне Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону мгновенно разлетелся по соцсетям, но вместо лайков его героини получили полицейские протоколы. В донском главке МВД России подтвердили: двух девушек уже задержали за съёмку на фоне святыни.
Скандальная запись, как водится, вызвала бурю негодования среди пользователей соцсетей. Одна из главных героинь видео уже принесла извинения. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Не то время, не то место.
В кадре — самое сердце Ростова: величественный собор на улице Станиславского. Уже стемнело, но на улице ещё оживлённо — явно не поздний вечер.
На фоне культового сооружения две девушки, снятые по пояс, весело танцуют под электронную музыку. В какой-то момент за их спинами появляется мужчина — скорее всего, случайный прохожий: он тоже подхватывает ритм, но продолжает свой путь дальше. Сразу за ним в кадр вбегает ещё одна девушка, делает пару неуклюжих движений — и быстро исчезает.
Когда ролик просочился в соцсети, то вызвал бурную реакцию. Мнения ростовчан разделились. Одни возмутились до глубины души: для них собор — место молитвы и тишины.
«Это не место для танцев. Туда идут со свечой, с молитвой, а не с музыкой и движением», — пишет возмущённый пользователь Евгений.
Другие не видят в поступке ничего криминального: «Танцуют и танцуют, ничего ужасного они не сделали. Молодые, хотят самовыразиться — ну и пусть».
Третьи же заняли выжидательную позицию.
«Если хотят, пусть пляшут. Но не могли они другого места найти, более подходящего? В городе столько красивых локаций — парк, набережная, площадь. Зачем обязательно у храма?» — недоумевает ростовчанин Никита З.
Бурное обсуждение в сети привлекло внимание полиции. Правоохранители быстро установили личности танцовщиц и задержали. Как рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области, задержанными оказались 36-летняя ростовчанка и её 17-летняя сестра. Обе признали вину, но не смогли объяснить, зачем сняли это видео.
На девушек составили административные протоколы по статье об умышленном публичном осквернении религиозных символов и атрибутики. Дело рассматривается по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ.
«Приношу извинения жителям Ростова-на-Дону, а также жителям Ростовской области, представителям православной церкви и верующим людям за то, что со своей несовершеннолетней сестрой устроила танцы на Соборной площади. Вину признаю полностью и обещаю, что такое больше никогда не повторится», — обратилась к ростовчанам старшая участница видео.
Что говорит закон.
Юрист Эльвира Бреус пояснила rostov.aif.ru: в данном случае действия девушек также можно было бы расценить как хулиганство по статье 213 УК РФ. Однако поскольку государственные органы квалифицировали инцидент как административное правонарушение, вероятнее всего, нарушительницам грозит штраф — от 50 тыс. рублей.
«Для справедливого наказания суд будет учитывать все обстоятельства дела. Из открытой информации не до конца понятны детали, но подчёркивается, что были затронуты чувства верующих. А это может выражать явное неуважение к обществу и мотив религиозной ненависти — тогда штраф может достигать 500 тыс. рублей или даже повлечь лишение свободы до пяти лет», — отмечает эксперт.
Вместе с тем, добавляет юрист, возможно и смягчение наказания — если будет публичное принесение извинений или если следствие не найдёт прямых мотивов осквернения.
«Каждое дело индивидуально, и окончательное решение остаётся за судом», — говорит Эльвира Бреус.
Юрист Вероника Доронина добавила к словам коллеги: оскорбление чувств верующих в России регулируется статьёй 148 УК РФ, введённой в 2013 году. Она предусматривает ответственность за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств.
«Часть первая статьи предполагает наказание вплоть до одного года лишения свободы. Если же деяние совершено в месте богослужения — в храме, церкви — срок может достигать трёх лет», — пояснила Вероника Доронина rostov.aif.ru.
Что может считаться оскорблением? По словам юриста, это публичное осквернение религиозной символики, книг, предметов культа, глумление над обрядами, действия, совершённые публично — в присутствии граждан, в интернете или СМИ.
Параллельно существует и административная ответственность по статье 5.26 КоАП РФ — за умышленное публичное осквернение религиозной литературы или предметов культа.