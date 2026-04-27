Канцлер Германии допустил уступки территорий Украиной ради членства в ЕС

Украина, вероятно, утратит часть территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией, но вместе с тем должна получить перспективу вступления в Евросоюз, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц во время визита в гимназию имени Карла Великого в Марсберге в рамках проекта ЕС «День в школах», пишет Reuters.
«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской», — сказал Мерц.
По его мнению, когда украинский президент Владимир Зеленский сообщит об этом населению и попытается заручиться поддержкой, проведя референдум, он должен получить возможность вместе с тем сказать народу: «Я открыл для вас путь в Европу».
Мерц считает, что намерение Зеленского обеспечить присоединение Украины к ЕС 1 января 2027 года «не сработает», и даже 1 января 2028 года, по его мнению, остается нереалистичной датой.
Канцлер Германии предложил Украине промежуточные шаги, такие как роль наблюдателя в институтах ЕС. Эта идея, по его словам, получила широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на прошлой неделе на Кипре, на котором присутствовал также Зеленский.
Зеленский подписал заявку о вступлении страны в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала военных действий. В июне того же года Украина получила статус страны-кандидата. В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в союзе. В то время глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.
При этом глава комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого нет.
Канцлер Германии Фридрих Мерц уже говорил, что Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, поскольку все кандидаты должны соответствовать строгим критериям, и Киев не является исключением.
Заявление Мерца прозвучало на фоне согласования нового кредита Киеву €90 млрд и принятия 20-го пакета антироссийских санкций. При этом в совместном заявлении председателя Евросовета Антониу Кошты и фон дер Ляйен, опубликованном на прошлой неделе, содержится призыв немедленно начать с Украиной переговоры о ее членстве в ЕС.
Возможное вступление в Евросоюз — суверенное право Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.