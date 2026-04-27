Канцлер Германии допустил уступки территорий Украиной ради членства в ЕС

Зеленский подписал заявку о вступлении страны в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала военных действий. В июне того же года Украина получила статус страны-кандидата. В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в союзе. В то время глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.