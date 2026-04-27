Песков уверен, что со временем дипломатическая активность по Украине усилится

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что со временем дипломатические усилия по украинскому урегулированию усилятся.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся, повысится», — сказал журналистам представитель Кремля.

«Они [США] не отвлеклись [от украинского урегулирования]. Просто они сейчас гораздо больше заняты Ираном. Дело в том, что Иран — это та война, которую ведут Соединенные Штаты. Поэтому они сейчас гораздо больше заняты иранскими событиями и поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе по Украине», — констатировал Песков. Он отметил, что Россия продолжает боевые действия, «наши военные продвигаются вперед по всей линии фронта». «Это подтверждается международными экспертами, это подтверждают и военные киевского режима», — подчеркнул он.

