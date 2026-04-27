Политолог Дудаков: отказ от поддержки Киева стал одной из причин нападения на Трампа

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп пережил очередное покушение. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Трамп и все представители администрации, находившиеся в этот момент в отеле, были эвакуированы, а нападавшего задержали. Позже оказалось, что обвиняемый Коул Томас Аллен был недоволен политикой администрации президента США и критиковал главу Белого дома не только за войну в Иране, но и за приостановку помощи Украине. Связано ли это покушение с Киевом и выгодно ли оно для Трампа — в материале «Газеты.Ru».