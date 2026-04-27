Грушко: Запад ведет войну с Россией в балканских странах

Дипломат уточнил, что западные партнеры стараются разъединить государства, настроить их враждебно по отношению друг к другу, по отношению к России. Грушко привел в пример связи Сербии и Республики Сербской, которые западные политики пытаются разрушить, чтобы усилить свой контроль над ними и Балканами.
Представитель МИД уточнил, что Россию беспокоят усилия европейцев, направленные на разобщение союзников Москвы.
«Запад развязал гибридную войну против Российской Федерации с горячим таким театром военных действий на Украине, но на самом деле он и многие другие регионы объявил зонами, где Россию надо сдерживать, и Балканы являются одним из театров, где они реально ведут против нас политико-дипломатическую, психологическую войну», — объяснил собеседник ИС «Вести».
По словам Александра Грушко, на Западе уверены, что если Россия усилит свое влияние на Балканах, то Евросоюзу придет конец. Дипломат отметил, что Балканы исторически находились в поле интересов Москвы. Кроме того, сотрудничество России и балканских стран определено географическим расположением и традициями.
Ранее МИД России заявил решительный протест послу Германии в РФ из-за встречи депутата Бундестага с руководителем запрещенной в РФ террористической организации. Российское дипведомство пообещало должный отпор на враждебные шаги Берлина.