В Кремле призвали США и Иран не возвращаться к боевым действиям

Москва считает, что США и Иран не должны возвращаться к боевым столкновениям, и приветствует продолжение переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров, продолжение перемирия. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям», — сказал он.
По словам Пескова, продолжение военного столкновения противоречит интересам партнера России Ирана, стран Ормузского пролива и мировой экономики.
