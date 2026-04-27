Эксперт: Нетаньяху не решится открыто выступать против ЦАХАЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не станет открыто критиковать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) за неудачу в ходе операции в Ливане, рассказала Новостям Mail научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Эксперт пояснила, почему Нетаньяху не пойдет на открытое противостояние с ЦАХАЛ.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В понедельник портал Israel Hayom со ссылкой на источники сообщил, что Биньямин Нетаньяху хочет обвинить ЦАХАЛ в провале операции в Ливане. Ранее израильский премьер приказал Армии обороны Израиля нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в стране.

Аналитик подчеркнула, что уровень доверия к ЦАХАЛ в Израиле очень высокий, поэтому премьер-министр не осмелится на какое-либо противостояние, в том числе не станет публично критиковать действия Армии обороны страны.

ЦАХАЛ — одна из структур, которая до сих пор пользуется крайне высоким общественным доверием, а потому премьер-министр вряд ли пойдет на такой шаг. Это, конечно, не означает отсутствия взаимной критики на закрытом уровне.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Самарская также добавила, что отношения Израиля и Ливана в ближайшее время вряд ли изменятся — предпосылок для этого нет.

Напомним, 17 апреля Ливан и Израиль согласовали десятидневный режим прекращения огня, а на минувшей неделе стало известно о его продлении на три недели. Иран называл прекращение ударов по территории Ливана одним из условий временного перемирия с США, которое было объявлено 8 апреля.

На ливанском направлении никаких принципиально новых изменений нет: перемирие регулярно нарушается, но масштабных столкновений пока удается избегать.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Ранее генсек ливанского движения «Хезболла» шейх Наим Касем призвал ливанские власти свернуть прямые переговоры с Израилем и перейти к непрямым.

