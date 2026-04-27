Свердловский губернатор утвердил ограничения продажи алкоголя

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал внесение поправок в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления». Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
После этой даты алкоголь в Свердловской области будут продавать с 09:00 до 22:00, разрешенное время сократится на два часа — на час утром и на час вечером. Также в закон добавили дни, в которые продажа алкоголя будет полностью запрещена, а именно: 1 июня — День защиты детей, 1 сентября — День знаний и вторая суббота сентября — День трезвости.
Напомним, что при обсуждении введения поправок в закон депутат Законодательного собрания Свердловской области выступил с предложением запретить продажу алкоголя с 20:00. Инициативу поддержали другие народные избранники, однако она не понравилась представителям бизнеса — ведь в таком случае они понесут убытки.