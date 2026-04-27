Муж сжёг дом мечты вместе с женой

Весенний вечер в тихом посёлке Ростовской области начинался как обычно. Около одиннадцати вечера соседи уже готовились ко сну, когда тьму разрезал яркий всполох света. Выглянув в окна, местные увидели, что один из домов объят пламенем. 56-летний хозяин дома сидел у забора. Его взгляд был остекленевшим, движения — заторможенными. Когда у него в панике спросили: «Где жена?», мужчина ответил «Она уже всё».
Лишь позже следствие установило: хозяин собственными руками облил бензином супругу и поджёг вместе с домом, который они годами обустраивали и где мечтали встретить старость. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Облил бензином, чиркнул спичкой.
Валентина (все имена изменены. — Ред.) с двумя сыновьями долгие годы ютилась в малогабаритной ростовской квартире и мечтала о собственном доме и саде. После развода с мужем ей приходилось совмещать заботу о мальчиках с работой в социальной сфере.
Судьбоносным и, как потом оказалось, смертельно опасным, для неё стало знакомство с Иваном, который производил впечатление хорошего, трудолюбивого мужчины.
Новый спутник полностью поддерживал мечты Валентины о собственном гнёздышке. Спустя семь лет совместной жизни пара купила частный дом в Тарасовском районе. Супруги вкладывали в новую недвижимость все силы и деньги: достраивали, ремонтировали. Казалось, вот оно счастье — мечта сбылась, но начались семейные проблемы из-за нехватки средств. Ситуацию усугубила смерть отца Ивана. Муж с женой всё чаще стали расслабляться с помощью алкоголя.
Вот и роковой вечер начался так: Иван приехал с работы, пара уединилась в доме и открыла бутылку со спиртным. Вскоре оба уже достаточно приняли на грудь. Начали ссориться. Агрессия мужчины быстро перешла в физическое насилие.
Сначала он ударил жену ладонью по лицу, а потом отхлестал её кожаным ремнем с металлической бляхой. В ответ женщина начала кричать и нецензурно браниться. Это окончательно вывело Ивана из себя. Он вышел в прихожую, взял металлическую канистру с бензином и вернулся в зал.
Подошёл к задремавшей на диване жене, обильно облил её и стены комнаты бензином, чиркнул спичкой и бросил её в сторону дивана. Произошёл резкий хлопок. Убедившись, что супруга охвачена огнём, мужчина выбежал на улицу, разбил стёкла в окнах, чтобы пламя не затухло, и сел у калитки.
На шум выбежали двое соседей. Они протянули шланг от скважины и около получаса пытались сбить пламя через оконные проёмы. Сам хозяин дома в это время не шевелился. Когда ему говорили, что нужно вытащить жену он лишь повторял: «Она уже всё».
Когда приехали пожарные и полиция, огонь уже локализовали. В зале обнаружили обгоревшее тело 53-летней хозяйки. В воздухе стоял резкий запах топлива, а рядом с погибшей валялась пятилитровая канистра. Следователь, прибывший на место, отметил: подсудимый был сильно пьян, от его одежды исходил запах бензина, а сам он стоял в стороне и ничего не пояснял.
Жили и пили.
Соседи и родственники рассказывая о семье в суде, сходились в одном — катализатором конфликтов был алкоголь.
«В трезвом состоянии и мать, и отчим были адекватны, планировали жизнь. Но когда выпивали — начинали скандалить», — рассказывал на суде сын погибшей.
Другие подтвердили: конфликты случались исключительно после выпитого, а в обычное время пара жила спокойно и работала. Никто из местных не ожидал, что привычная бытовая ссора закончится гибелью женщины и разрушенным домом, который семья достраивала.
На следствии Иван давал показания, которые со временем обрастали новыми, всё более жуткими деталями. Изначально мужчина утверждал, что хотел поджечь лишь дом, а бензин на супругу попал случайно. Однако позже он признался следователям: перед тем как бросить зажжённую спичку, он прекрасно понимал, что Валентина сильно обрызгана горючей жидкостью и сгорит вместе со стенами. Несмотря на это, в порыве слепой злости и обиды он всё же переступил черту.
В зале суда душегуб от дачи показаний отказался, однако его ранние признания легли в основу обвинения. Следы бензина обнаружили на его одежде, руках, спичечном коробке и канистре. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: женщина скончалась от ожогов третьей-четвёртой степени, охвативших около 90% поверхности тела. Копоть в дыхательных путях и волдыри на сохранившемся участке кожи свидетельствовали, что она была жива в момент возгорания и испытывала невыносимые страдания.
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подсудимого хроническое психическое расстройство. Однако специалисты установили: в момент преступления он не находился в состоянии аффекта и полностью осознавал характер своих действий. Суд признал его вменяемым, но назначил обязательное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, соединённое с отбыванием наказания.
Отягчающим фактором стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, которое, как отметил судья, напрямую предопределило агрессию и снизило способность к самоконтролю.
Преступление квалифицировали по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершённое с особой жестокостью. Иван получил срок — 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.