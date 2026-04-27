WSJ узнала о «крайних мерах Ирана» для продолжения добычи нефти

Нефтяные резервуары в Иране переполнены из-за блокады США и затрудненного экспорта, из-за этого иранскую нефть хранят на танкерах, в контейнерах и прежде заброшенных резервуарах.

Источник: РБК

Иран на фоне блокады со стороны США пошел на крайние меры для продолжения перекачки нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.

Нефтяные резервуары в республике заполняются, поскольку блокада иранских портов со стороны Соединенных Штатов препятствует доставке нефти потребителям и загрузке пустых танкеров. Чтобы избежать остановки добычи, Тегеран уже начал хранить нефть на танкерах. Теперь республика прибегает к использованию контейнеров и заброшенных резервуаров в южных нефтяных центрах Ахваз и Асалуйе.

Иран также пытается отправлять нефть в Китай по железной дороге, заявил пресс-секретарь Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни.

Кроме того, Тегеран намерен сократить потребление газа после повреждений в результате израильских авиаударов газоперерабатывающих объектов, связанных с месторождением Южный Парс в Персидском заливе.

«У нас нет выбора», — заявил глава национальной иранской газовой компании Саид Таваколи. Восстановление объектов в Южном Парсе планируется начать в скором времени.

Месторождение Южный Парс Иран делит с Катаром, в прошлом году там добывалось 730 млн куб. м газа в сутки, пишет WSJ. Большая часть добываемого в Южном Парсе газа обеспечивает внутреннее потребление Ирана.

Накануне Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что Исламская Республика продолжает заправлять супертанкеры миллионами баррелей нефти, несмотря на невозможность их поставки. Утром 26 апреля у острова Харк были замечены два очень больших нефтяных танкера, пришвартованных у терминала, и по меньшей мере 19 других судов, стоящих на якоре поблизости. По всей видимости, они скапливаются у берегов Харка и порта Чабахар недалеко от границы с Пакистаном, поскольку ВМС США блокируют выход судов, связанных с Ираном, из Оманского залива, отмечало агентство.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше