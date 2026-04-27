WSJ узнала о «крайних мерах Ирана» для продолжения добычи нефти

Накануне Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что Исламская Республика продолжает заправлять супертанкеры миллионами баррелей нефти, несмотря на невозможность их поставки. Утром 26 апреля у острова Харк были замечены два очень больших нефтяных танкера, пришвартованных у терминала, и по меньшей мере 19 других судов, стоящих на якоре поблизости. По всей видимости, они скапливаются у берегов Харка и порта Чабахар недалеко от границы с Пакистаном, поскольку ВМС США блокируют выход судов, связанных с Ираном, из Оманского залива, отмечало агентство.