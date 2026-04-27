WSJ узнала о «крайних мерах Ирана» для продолжения добычи нефти

Нефтяные резервуары в республике заполняются, поскольку блокада иранских портов со стороны Соединенных Штатов препятствует доставке нефти потребителям и загрузке пустых танкеров. Чтобы избежать остановки добычи, Тегеран уже начал хранить нефть на танкерах. Теперь республика прибегает к использованию контейнеров и заброшенных резервуаров в южных нефтяных центрах Ахваз и Асалуйе.
Иран также пытается отправлять нефть в Китай по железной дороге, заявил пресс-секретарь Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни.
Кроме того, Тегеран намерен сократить потребление газа после повреждений в результате израильских авиаударов газоперерабатывающих объектов, связанных с месторождением Южный Парс в Персидском заливе.
«У нас нет выбора», — заявил глава национальной иранской газовой компании Саид Таваколи. Восстановление объектов в Южном Парсе планируется начать в скором времени.
Накануне Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что Исламская Республика продолжает заправлять супертанкеры миллионами баррелей нефти, несмотря на невозможность их поставки. Утром 26 апреля у острова Харк были замечены два очень больших нефтяных танкера, пришвартованных у терминала, и по меньшей мере 19 других судов, стоящих на якоре поблизости. По всей видимости, они скапливаются у берегов Харка и порта Чабахар недалеко от границы с Пакистаном, поскольку ВМС США блокируют выход судов, связанных с Ираном, из Оманского залива, отмечало агентство.
