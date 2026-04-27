Глава МИД Ирана Аракчи допустил переговоры с делегацией США

Иран рассматривает вариант переговоров с делегацией США, заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи. По его словам, именно Штаты инициируют встречу.

Источник: ТАСС

«Тогда зачем он (Трамп.—»Ъ«) предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», — указал Аракчи.

Так он ответил на просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он победитель.

Первый раунд переговоров представителей США и Ирана состоялся 11 апреля в Исламабаде. Следующая встреча должна была пройти там же на следующей неделе, но несколько раз откладывалась. За это время США начали блокаду иранских портов, а Иран возобновил ограничения в Ормузском проливе. Как узнал Axios, иранская сторона предлагала США поэтапное разрешение конфликта, начав с прекращения боевых действий и открытия морского коридора. После этого, уточняло издание, стороны могли бы вернуться к ядерной программе Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше