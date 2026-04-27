Глава МИД Ирана Аракчи допустил переговоры с делегацией США

Первый раунд переговоров представителей США и Ирана состоялся 11 апреля в Исламабаде. Следующая встреча должна была пройти там же на следующей неделе, но несколько раз откладывалась. За это время США начали блокаду иранских портов, а Иран возобновил ограничения в Ормузском проливе. Как узнал Axios, иранская сторона предлагала США поэтапное разрешение конфликта, начав с прекращения боевых действий и открытия морского коридора. После этого, уточняло издание, стороны могли бы вернуться к ядерной программе Ирана.