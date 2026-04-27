Глава Череповца опроверг информацию о загрязнении среды после атаки БПЛА

Источник: РБК

Глава Череповца Андрей Накрошаев опроверг сведения о загрязнении воздуха, воды и почвы после атак БПЛА. Об этом он сообщил в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале.

«По информации территориального отдела управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце в период с 25 по 27 апреля превышения предельно допустимых концентраций ПДК [предельно допустимая концентрация] загрязняющих веществ не зафиксировано», — сказал Накрошаев.

Он отметил, что утром 27 апреля специалисты Роспотребнадзора по заявлению гражданина выехали по адресу: ул. Металлургов, 13. В результате проверки превышения ПДК вредных средств не обнаружили.

Накрошаев подчеркнул, что ситуация остается на постоянном контроле профильных служб и администрации города. Он призвал жителей не распространять фейковую информацию и доверять только официальным источникам.

26 апреля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в районе Череповецкой индустриальной зоны сбили 14 беспилотников. Тогда ночью беспилотники повредили трубопровод с серной кислотой в области, в результате чего пять человек получили ожоги.

