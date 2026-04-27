The Guardian сообщила о бегстве из Венгрии близких Орбана с «трофеями»

В Венгрии на фоне поражения премьера Виктора Орбана и его партии «Фидес» на парламентских выборах начался спешный вывод капитала, утверждают источники газеты The Guardian.
По данным собеседников издания, бизнесмены и приближенные к экс-премьеру фигуры начали переводить активы в страны Ближнего Востока — Саудовскую Аравию, Оман и ОАЭ, а также рассматривают Австралию и Сингапур. Как пишет газета, из Вены вылетают частные самолеты тех, кто значительно разбогател за период нахождения Орбана у власти, причем борты взлетают, предположительно «загруженные трофеями».
В материале говорится, что высокопоставленные лица, близкие к Орбану, также изучают варианты получения визы в США, надеясь найти работу в организациях, связанных с движением американского лидера Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again).
До этого лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса», будущий премьер страны Петер Мадьяр также заявил, что состоятельные лица, связанные с уходящим правительством, переводят активы за границу.
«Олигархи Орбана выводят из страны активы на десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, США и другие отдаленные страны», — заявил политик и призвал избегать покупки любых активов у лиц, связанных с партией Орбана. По его словам, в будущем эти сделки могут подпасть под проверки в рамках усилий по возвращению активов.
Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 место из 199 в парламенте, что дало ей конституционное большинство в две трети голосов.
Орбан признал поражение и объявил об отставке после 16 лет пребывания во главе правительства. Позже он отказался от мандата депутата парламента и заявил, что займется реорганизацией своей партии ФИДЕС. Мадьяр вступит в должность премьера Венгрии 9 мая.
По словам Мадьяра, несколько влиятельных семей олигархов уже забрали своих детей из школы и организуют их отъезд с помощью доверенных сотрудников службы безопасности.
Среди тех, кто, по его словам, готовится покинуть Венгрию, он назвал семью Лёринца Месароша, одного из ближайших союзников Орбана и богатейших людей страны, разбогатевшего на государственных подрядах и инфраструктурных проектах.
Состояние Месароша Forbes оценивает в $4,9 млрд. Издание также отмечает, что его газомонтажная компания Meszaros & Meszaros благодаря государственным контрактам стала крупным игроком на строительном рынке.
