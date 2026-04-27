В Кремле пообещали позже назвать решивших посетить парад Победы лидеров

Кремль позже назовет зарубежных лидеров, которые приедут на парад Победы 9 мая в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Кремль позже назовет зарубежных лидеров, которые приедут на парад Победы 9 мая в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

«Мы сообщим позже», — ответил Песков на вопрос, сколько приглашений разослано и кто уже подтвердил визит.

В апреле помощник президента Юрий Ушаков заявил, что ряд зарубежных политиков намерены посетить Москву по случаю празднования 9 Мая, но не назвал имена. Он добавил, что российская сторона подтвердила готовность их принять.

О будущем визите уже сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее в апреле он предупредил также, что власти Литвы и Латвии отказались открыть свои воздушные пространства для его полета в Москву на 9 Мая.

Власти Эстонии приняли аналогичное решение.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше