МИД Ирана вопросом ответил на слова Трампа о победе

Мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном снова зашли в тупик после того, как президент Трамп отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с иранцами. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что республика не будет вступать в «навязанные переговоры» под угрозами или блокадой.