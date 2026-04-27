Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана вопросом ответил на слова Трампа о победе

Трамп утверждал, что США одержали победу над Ираном «в первый час» войны. Глава иранского МИДа в ответ задался вопросом: «Тогда зачем он предложил переговоры?».

Источник: РБК

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, приехавший в Россию, ответил на слова президента США Дональда Трампа о победе в войне. Заявление министра опубликовал репортер ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Тогда зачем он предложил переговоры?» — сказал Арагчи, улыбнувшись.

Арагчи назвал очевидным, что Иран противостоит самой мощной сверхдержаве в мире, которая, впрочем, своей цели не достигла.

«Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант [о диалоге]», — сказал Арагчи.

Глава Белого дома, в частности, утверждал, что США одержали победу над Ираном «в первый час».

Мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном снова зашли в тупик после того, как президент Трамп отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с иранцами. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что республика не будет вступать в «навязанные переговоры» под угрозами или блокадой.

Позднее американский лидер в интервью Fox News сообщил, что США больше не будут направлять делегацию на переговоры с Ираном в Пакистан. Если иранцы захотят, они могут сами приехать в Вашингтон или позвонить, сказал он.

С 8 апреля между США и Ираном действует перемирие. Трамп продлил его до тех пор, пока Тегеран не представит предложение и не завершатся переговоры «так или иначе». Однако он сохранил морскую блокаду иранских портов.

По данным Axios, иранская сторона через пакистанских посредников передала американцам новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива и завершение войны. В нем, в частности, идет речь о продлении прекращения огня на длительный срок или полноценном договоре о завершении войны, а переговоры по иранской ядерной программе предлагается отложить. Белый дом получил предложение, пишет издание. 27 апреля Трамп, как ожидается, проведет совещание по Ирану в ситуационной комнате Белого дома.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше