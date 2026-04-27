МИД Ирана вопросом ответил на слова Трампа о победе

«Тогда зачем он предложил переговоры?» — сказал Арагчи, улыбнувшись.
Арагчи назвал очевидным, что Иран противостоит самой мощной сверхдержаве в мире, которая, впрочем, своей цели не достигла.
«Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант [о диалоге]», — сказал Арагчи.
Глава Белого дома, в частности, утверждал, что США одержали победу над Ираном «в первый час».
Мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном снова зашли в тупик после того, как президент Трамп отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с иранцами. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что республика не будет вступать в «навязанные переговоры» под угрозами или блокадой.
Позднее американский лидер в интервью Fox News сообщил, что США больше не будут направлять делегацию на переговоры с Ираном в Пакистан. Если иранцы захотят, они могут сами приехать в Вашингтон или позвонить, сказал он.
С 8 апреля между США и Ираном действует перемирие. Трамп продлил его до тех пор, пока Тегеран не представит предложение и не завершатся переговоры «так или иначе». Однако он сохранил морскую блокаду иранских портов.
По данным Axios, иранская сторона через пакистанских посредников передала американцам новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива и завершение войны. В нем, в частности, идет речь о продлении прекращения огня на длительный срок или полноценном договоре о завершении войны, а переговоры по иранской ядерной программе предлагается отложить. Белый дом получил предложение, пишет издание. 27 апреля Трамп, как ожидается, проведет совещание по Ирану в ситуационной комнате Белого дома.
