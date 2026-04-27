Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше заявили о «следящей» технике на границе с Белоруссией

Источник: РБК

Установленная Польшей на границе с Белоруссией техника позволяет обнаружить нелегального мигранта еще до его приближения к границе. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский во время совещания со службами, отвечающими за охрану границ. Его слова передает TVP info.

«Мы обещали полякам безопасные границы и сдержали слово. Мы инвестировали почти 3 млрд злотых, чтобы превратить прежний забор в непреодолимый барьер», — сказал Кервиньский.

По словам министра, благодаря модернизации и усилению контроля в первом квартале 2026 года не зафиксировано ни одного случая нелегального пересечения границы.

Кервиньский отметил, что усиление охраны границы стало результатом политики, реализуемой с конца 2023 года, и использования современных технологий, которые позволяют выявлять угрозы заранее.

Он также подчеркнул, что в охране границы задействованы пограничная служба, полиция и военные, и заявил о «нулевой терпимости» к нарушителям закона.

По данным МВД, в 2025 году власти Польши приняли около 15 тыс. решений о принудительном выдворении иностранцев, что вдвое больше, чем несколькими годами ранее.

