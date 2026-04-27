Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия подала иск из-за запрета ЕС импорта российского газа

Словакия на прошлой неделе подала иск против решения Евросоюза об отказе от импорта российского газа.

Словакия на прошлой неделе подала иск против решения Евросоюза об отказе от импорта российского газа. Об этом ČTK сообщила пресс-служба словацкого Министерства юстиции, передает Topky.sk.

Венгрия ранее подала аналогичный иск в суд ЕС. Обе страны проголосовали против регламента об импорте российского газа. Однако единогласное согласие для его утверждения не требовалось.

Импорт СПГ из России прекратится с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Словакия имеет контракт с Россией на импорт газа до 2034 года.

Reuters писал, что инициатива была специально разработана таким образом, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии, — для ее одобрения требовалось простое большинство голосов, а не единогласная поддержка. Евросоюз ввел запрет на импорт российского газа не через санкции, а через программу REPowerEU, согласно «дорожной карте» которой страны Евросоюза должны прекратить покупать российские энергоносители.

Материал дополняется.

