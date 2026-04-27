Лавров назвал «полезными» переговоры Путина и Арагчи

Переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи были полезными, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
«Полезно», — ответил Лавров на вопрос, как прошли переговоры.
Путин и Арагчи 27 апреля провели переговоры в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась около полутора часов.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, важность беседы «трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке».
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.