Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал «полезными» переговоры Путина и Арагчи

Переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи были полезными, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Источник: РБК

«Полезно», — ответил Лавров на вопрос, как прошли переговоры.

Путин и Арагчи 27 апреля провели переговоры в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась около полутора часов.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, важность беседы «трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше