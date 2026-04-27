Предыдущая рабочая встреча Путина и Беглова состоялась в конце января в Эрмитаже, когда президент посещал Петербург для участия в памятных мероприятиях по случаю 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Губернатор тогда доложил главе государства о реализации ряда городских проектов.
Путин провел встречу с губернатором Петербурга
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает корреспондент РИА Новости.