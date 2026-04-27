Наши люди: Лукашенко рассказал сколько в Беларуси переселенцев с Украины

По словам президента, люди, которые покинули Украину, не хотят возвращаться назад, со временем они получают в Беларуси гражданство.
При этом глава государства подчеркнул, что не видит разницы между белорусами и украинцами, потому что они «наши люди».
«Что казахи, что русские, что белорусы, что украинцы — наши люди. Я даже радуюсь, когда к нам приезжают откуда-то. Вон с Украины у нас уже несколько тысяч живет. Нет, говорят, мы после войны туда не поедем, мы хотим здесь (остаться — Sputnik)», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Наровлянский район, которая состоялась в рамках большой командировки главы государства по Гомельской области.
Президент обратил внимание, что эти украинские переселенцы получили белорусское гражданство, живут и работают в стране.
Лукашенко регулярно издает указы о приеме в гражданство переехавших на постоянное местожительство в республику иностранцев.
Последний из подобных указов был подписан 15 апреля. Тогда президент предоставил белорусское гражданство 230 иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли в республику из 19 стран. Белорусское гражданство получили лица, которые не менее пяти лет проживают в республике, они знают один из госязыков Беларуси и заняты в разных отраслях экономики страны.
Традиционно большинство тех, кто получил гражданство Беларуси, прибыли с Украины.