Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наши люди: Лукашенко рассказал сколько в Беларуси переселенцев с Украины

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что в стране проживает несколько тысяч переселенцев с Украины, следует из видеофрагмента, который опубликован в приближенном к главе государства Telegram-канале «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

По словам президента, люди, которые покинули Украину, не хотят возвращаться назад, со временем они получают в Беларуси гражданство.

При этом глава государства подчеркнул, что не видит разницы между белорусами и украинцами, потому что они «наши люди».

«Что казахи, что русские, что белорусы, что украинцы — наши люди. Я даже радуюсь, когда к нам приезжают откуда-то. Вон с Украины у нас уже несколько тысяч живет. Нет, говорят, мы после войны туда не поедем, мы хотим здесь (остаться — Sputnik)», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Наровлянский район, которая состоялась в рамках большой командировки главы государства по Гомельской области.

Президент обратил внимание, что эти украинские переселенцы получили белорусское гражданство, живут и работают в стране.

Лукашенко регулярно издает указы о приеме в гражданство переехавших на постоянное местожительство в республику иностранцев.

Последний из подобных указов был подписан 15 апреля. Тогда президент предоставил белорусское гражданство 230 иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли в республику из 19 стран. Белорусское гражданство получили лица, которые не менее пяти лет проживают в республике, они знают один из госязыков Беларуси и заняты в разных отраслях экономики страны.

Традиционно большинство тех, кто получил гражданство Беларуси, прибыли с Украины.

